Waterstand IJsselmeer even met 10 centimeter gedaald

De zeer hoge waterstand op het IJsselmeer is donderdag met 10 centimeter gezakt, doordat er goed gespuid kon worden bij de Afsluitdijk. Ook de waterstanden in het Markermeer en de Randmeren zijn daardoor wat gedaald. Maar de komende dagen is spuien van water uit het meer weer lastiger door springtij in de Waddenzee en harde tot stormachtige wind langs de kust. Daarnaast wordt het waterpeil beïnvloed doordat rivieren heel veel water afvoeren naar het IJsselmeer, aldus Rijkswaterstaat donderdag.

Buitendijkse gebieden langs het IJsselmeer blijven de komende dagen wateroverlast houden. Dat is met name het geval in het Eemgebied, Flevoland, Noord-Holland (Edam en Enkhuizen), Marken en bij Makkum, Stavoren en Lemmer in Friesland. De harde wind en windstoten kunnen het water in die gebieden flink opstuwen.

Rijkswaterstaat verwacht dat de Rijn bij Lobith de hele donderdag rond het hoogste peil van 14,52 meter boven NAP zal schommelen. Daarna treedt een daling in, maar de hoogwatergolf heeft ongeveer drie dagen nodig om de Noordzee te bereiken. Dat betekent dat het midden en westen van het land pas vrijdag, zaterdag of zondag met de hoogste waterstand in de grote rivieren te maken krijgen.

Waterschap Vallei en Veluwe maakt donderdag de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld in Gelderland klaar om die zo nodig te kunnen inzetten. De hoogwatergeul is in 2017 speciaal aangelegd om extreem hoge waterstanden in de IJssel (5,65 meter boven NAP bij Veessen) te kunnen weerstaan. Heel veel water uit de IJssel kan dan via die geul over landbouwgronden wegstromen, maar het schap denkt dat het niet nodig zal zijn. Toch zijn donderdagochtend hydraulische cilinders bevestigd aan de kleppen onder de Tolbrug bij Veessen, zodat de geul handmatig geopend kan worden.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden inspecteert de komende dagen de 55 kilometer lange Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven op piping, water dat vanuit de rivier onder de dijk doorstroomt. Een dijk kan daardoor instabiel worden. De dijkinspecteurs moeten daarvoor door tuinen van aanwonenden lopen. Als er opborrelend water wordt ontdekt wordt die plek afgedekt met zandzakken.