Deventer laat zandzakken langs de IJssel voorlopig staan

Deventer laat de noodkering van zandzakken en big bags die langs de IJssel was opgebouwd voorlopig staan, meldt de gemeente. De waterstand in de IJssel bij Deventer kwam uiteindelijk niet zo hoog dat de doorgaande weg langs de kade onder water liep, maar in het nieuwe jaar wordt opnieuw hoogwater in de grote rivieren verwacht.

Als de IJssel bij Deventer een hoogte van 6,30 meter bereikt, loopt de doorgaande weg direct langs het water onder water. Maar omdat er uiteindelijk wat minder water uit Duitsland naar de rivieren in Nederland stroomde, bleef de IJssel ook net onder de rand van de kade staan. De komende dagen zakt het rivierwater langzaam.

Waterschap Drents Overijsselse Delta denkt dat de waterstand bij Kampen aan de IJssel ook net niet zo hoog wordt dat de waterkering Kampen Midden gesloten zou moeten worden. Die waterkering wordt met 250 vrijwilligers opgebouwd langs de hele IJsselkade in Kampen bij hoogwater. De kering bestaat uit 83 onderdelen, zoals schotbalken, schuiven en waterkerende deuren. Het sluitprotocol treedt in werking als de IJssel hoger dan 1,20 meter boven NAP bij Kampen komt te staan.