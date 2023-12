Extinction Rebellion komt in voorjaar met nieuwe acties

Extinction Rebellion (XR) komt in het voorjaar van 2024 met nieuwe acties. Dat bevestigt coördinator van de klimaatbeweging Joost Thus na berichtgeving door BNR.

Of de A12 weer geblokkeerd gaat worden zoals dit jaar veelvuldig gebeurde, wil Thus nog niet zeggen. Wel is duidelijk dat de nieuwe acties zich op of om de snelweg in Den Haag zullen afspelen. In januari komt XR met meer details over de acties.

XR is van plan om zaterdag de snelweg de A10 in Amsterdam te blokkeren. Dat doet de actiegroep ter hoogte van het voormalige ING-hoofdkantoor op de Zuidas in Amsterdam, vanwege de financiering van, en dienstverlening aan de fossiele industrie door de bank.