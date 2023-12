Grote wapenvoorraad in woning Rotterdam, twee mannen opgepakt

In een woning in Rotterdam heeft de politie veel wapens gevonden. Het gaat onder meer om zeventien steekwapens, vier vuurwapens, een kruisboog, twee boksbeugels en een kopie van een kalasjnikov. Twee mannen, van 24 en 23 jaar oud, zijn opgepakt. Ze zitten voorlopig vast. De wapens werden vorige week al gevonden, maar de politie heeft dit vrijdag pas naar buiten gebracht.

De wapenvoorraad kwam aan het licht doordat de douane munitie had aangetroffen in een pakje dat vanuit Canada was verstuurd aan een adres in Rotterdam. Toen rechercheurs daar een kijkje namen, vonden ze niet alleen de wapens, maar ook patroonhouders, een vest met een ijzeren plaat en meerdere cobra’s. De hele boedel is in beslag genomen. Rechercheurs onderzoeken of de wapens zijn gebruikt bij misdrijven.