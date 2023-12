Negen verdachten van ontvoering Hagenaar langer vast

Negen mensen die worden verdacht van de ontvoering van een 27-jarige man uit Den Haag blijven langer vastzitten. Het voorarrest van zeven mensen is met negentig dagen verlengd. De twee anderen zitten nog zeker dertig dagen opgesloten, meldt het Openbaar Ministerie.

De verdachten zitten nog altijd in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat, en niet met hun buitenwereld.

Het slachtoffer was eind november voor het laatst gezien in de omgeving van de Vigelandstraat in Den Haag. De politie hield er gelijk rekening mee dat hij ergens tegen zijn wil werd vastgehouden. Na anderhalve week kon hij ontsnappen uit een woning in België. Daar meldde hij zich bij de politie.

Na de ontvoering zijn vier mannen en een vrouw uit Amsterdam, een man en een vrouw uit Diemen, een Rotterdammer en een Albanees aangehouden.

Het Parool meldde eerder op basis van ingewijden dat de man was ontvoerd om een conflict over een grote partij gestolen cocaïne.