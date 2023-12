NU’91: meer agressie tegen mensen die in zorg werken

Mensen die in de zorg werken hebben het gevoel dat ze steeds vaker met agressie te maken krijgen. In een peiling van beroepsorganisatie NU’91 voor omroep WNL zeggen bijna negen op de tien zorgmedewerkers dat de agressie in de zorg in de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Dat is vrijwel gelijk aan vorig jaar.

Een op de drie zorgmedewerkers zegt dit jaar af en toe met geweld te maken te hebben gehad. Bij een op de vijf mensen gebeurde dat wekelijks. Het zijn vooral patiƫnten en hun familieleden die over de schreef gaan. Ze schreeuwen, schelden, slaan, schoppen en spugen. Soms bedreigen ze zorgmedewerkers ook. De slachtoffers schrijven de agressie toe aan psychiatrische stoornissen bij patiƫnten, maar ook aan onenigheid over behandelplannen.

Ruim negen op de tien mensen denken dat de agressie in de zorg in de komende jaren gaat toenemen.

NU’91 vroeg de ongeveer negenhonderd deelnemers ook of ze er vertrouwen in hebben dat een aangifte goed wordt afgehandeld. Ongeveer een op de vijf zorgmedewerkers heeft daar vertrouwen in. Een op de drie heeft dat vertrouwen niet, en bijna de helft weet het niet.