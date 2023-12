Politie krijgt 13 tips over overleden baby in de Lek

De politie heeft dertien tips gekregen over de vondst van de overleden baby begin maart in de rivier de Lek naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht. In een extra uitzending van het programma meldde de politie dat nog altijd onbekend is wie de ouders van het dode meisje zijn. Er is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak.

Op vrijdag 3 maart werd het lichaampje gevonden in een plastic zak op een eilandje in de Lek bij het Zuid-Hollandse Lekkerkerk. Het leek erop dat het meisje was aangespoeld, maar de politie gaat er inmiddels vanuit dat ze op het eiland is achtergelaten door mensen die het eiland via een loopplank bereikten. De politie vermoedt dat ze daar is neergelegd door mensen uit Lekkerkerk of Krimpen aan de Lek.

In de extra uitzending werd ook aandacht besteed aan twee andere onopgelost zaken; een fatale schietpartij in Houten en een dodelijke kogel op een druk terras in Rotterdam. Voor de laatstgenoemde zaak zijn drie tips binnengekomen, waar de politie blij mee is. “Of de gouden tip ertussen zit, moet nog blijken.” Wat de aandacht voor de fatale schietpartij in Houten heeft opgeleverd, wordt later bekendgemaakt.