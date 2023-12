Tientallen auto’s beschadigd door brand Heerhugowaard

Door een grote brand bij een garagebedrijf in Heerhugowaard zijn tientallen auto’s in het gebouw en op het terrein beschadigd geraakt. Het gebouw is afgebrand en grotendeels ingestort, laat de veiligheidsregio weten. Daardoor kan de oorzaak van de brand mogelijk nooit vastgesteld worden.

De brand brak donderdag rond 22.30 uur bij het bedrijf aan de Nijverheidsstraat. Niemand was op dat moment in het gebouw aanwezig. Omwonenden kregen een NL-Alert met de oproep ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De naastgelegen regionale weg, de N242, was urenlang dicht door de brand.

In de loop van de nacht was het vuur onder controle, maar het nablussen duurde nog tot vrijdagochtend. De brand sloeg niet over naar omliggende gebouwen.