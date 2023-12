Zeer grote brand bij autobedrijf in Heerhugowaard

Bij een autobedrijf in het Noord-Hollandse Heerhugowaard is donderdagavond brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur aan de Nijverheidsstraat te blussen, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Volgens hem is sprake van een zeer grote, uitslaande brand en wordt er vooral ingezet op het behoud van aangrenzende panden.

Wegens de grote rookontwikkeling heeft de politie de N242 afgesloten, zo meldt NH Nieuws. Omwonenden kregen vanwege de grote hoeveelheid rook kort na middernacht een NL Alert. Het autobedrijf is volledig uitgebrand.

De brand brak rond 22.30 uur uit. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen.