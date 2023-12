Doordat demonstranten van Extinction Rebellion een stuk van de A10 in Amsterdam blokkeren, is de snelweg dicht vanaf knooppunt De Nieuwe Meer en Amsterdam Oud-Zuid, meldt de ANWB. Verkeer wordt omgeleid via de A9.

Ook verkeer dat vanaf de Coentunnel de A10 op wil rijden wordt omgeleid. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie meldt dat verkeer richting knooppunt Amstel ook kan omrijden via de A4, de A9 en de A2.