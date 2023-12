Graaiflatie ook woord van het jaar bij Onze Taal

Met ruim een derde van de stemmen hebben leden van Onze Taal graaiflatie gekozen tot het woord van 2023. Dat is zaterdag bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat.

Het woord is afgeleid van graaien en inflatie. Het houdt in dat prijzen uit winstbejag worden verhoogd, meestal onder het voorwendsel dat de productiekosten zijn gestegen.

Graaiflatie dook afgelopen voorjaar voor het eerst in Nederland op in de media. De populariteit van de term bleek ook bij de verkiezing van het Van Dale-woord van 2023. Daar belandde het zowel in Nederland als in Belgiƫ op de eerste plek.

Op nummer twee – met 27,5 procent van de stemmen – eindigde bestaanszekerheid. Nummer drie – met 13,6 procent – werd AI, de afkorting van ‘artificial intelligence’ oftewel ‘kunstmatige intelligentie’.

De tien genomineerde woorden waren AI; barbiecore; bestaanszekerheid; crompouce; fatbike; graaiflatie; hittefit; TikTok-rijen; traktatiecultuur en x’en.

Ook in de uitzending van De Taalstaat werd Linda Nooitmeer uitgeroepen tot Taalstaatmeester van het jaar. De 49-jarige Nooitmeer is voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee). De jaarlijkse onderscheiding gaat naar de beste spreker in het openbare domein.