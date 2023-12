Honderden demonstranten XR blokkeren snelweg A10 in Amsterdam

Honderden activisten van Extinction Rebellion hebben even voor 12.30 uur de A10 in Amsterdam geblokkeerd. De blokkade is ter hoogte van het voormalige ING-hoofdkantoor op de Zuidas. XR zegt niet weg te gaan van de snelweg voordat de ING stopt “met het financieren van klimaatontwrichting”.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft de blokkade verboden. De gemeente noemt de snelweg als demonstratielocatie “onverantwoord”. Ze had een locatie aangewezen voor de actie op de Amstelveenseweg.

De demonstranten hadden zich voorafgaand aan de actie op het talud langs de snelweg verzameld. Ze hebben vlaggen en protestborden bij zich. Ook worden er leuzen gezongen, zoals “Wij zijn het zat, de A10 plat” en “ING fossielvrij”.