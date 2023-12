Een woning in de Dobbestraat in Purmerend is vrijdagavond beschadigd geraakt doordat er vuurwerk door de brievenbus is gegooid. Bewoners werden die avond opgeschrikt door een harde knal, meldde de politie zaterdag. Rond 20.20 uur werd de explosie gemeld.

Door de klap raakte niemand gewond. Wel is in de hal van de woning de brievenbus weggeblazen en sprongen de ruiten van de voordeur.