Vier woningen in de Manresastraat in Venlo zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag beschadigd door een explosie. Eerder meldde de politie dat het om twee woningen ging.

De explosie was rond 02.00 uur. Hoewel de bewoners thuis waren, raakte niemand gewond. Wel liepen de gevels van de woningen schade op. De politie onderzoekt wat de ontploffing precies veroorzaakt heeft.