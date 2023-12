Zorgkiezer zag al 10 procent meer overstappers dan vorig jaar

Vergelijkingssite Zorgkiezer heeft nu 10 procent meer overstappers geteld dan vorig jaar. De site stelt dat dat komt door de premiestijging van gemiddeld 9 euro per maand op de basisverzekering en mensen kijken waar ze zo goedkoop mogelijk terechtkunnen.

Volgens Zorgkiezer was het tot de kerst rustiger met overstappers dan vorig jaar, maar is het sindsdien wel duidelijk drukker. Dat komt doordat er lange tijd onduidelijkheid was over de contracten die zorgverzekeraars wel of niet met ziekenhuizen hadden gesloten.

Vorig jaar koos een recordaantal van zo’n anderhalf miljoen Nederlanders (8,2 procent) voor een andere zorgverzekering, aldus de site, die denkt dat dat aantal dit jaar minstens wordt geĆ«venaard.

Directeur Peter Ruys van ZorgKiezer.nl: “Het is topdrukte, dat is het elk jaar, maar het leeft dit jaar extra door de flinke premiestijging. Veel mensen zijn op zoek naar mogelijkheden om te besparen op hun zorgverzekering. En er valt echt wat te kiezen, verschillen van 15 euro per maand zijn niet vreemd.”