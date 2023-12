Advocaat van Ivana Smit vraagt premier Maleisië om hulp bij zaak

De advocaat van het overleden model Ivana Smit doet een “dringend beroep” op minister-president Anwar Ibrahim van Maleisië om zich persoonlijk in te zetten voor de zaak rond haar dood. Advocaat Sébas Diekstra zegt dat de persoonlijke bemoeienis van de premier zal bijdragen aan gerechtigheid voor Ivana en haar familie.

De 18-jarige Smit kwam in december 2017 om het leven in Maleisië. Ze viel daar uit een flatgebouw in de hoofdstad Kuala Lumpur nadat ze de avond had doorgebracht met een Amerikaans echtpaar. “Dit was het begin van een langdurige, hartverscheurende zoektocht van haar familie naar antwoorden”, stelt Diekstra, die de Nederlandse nabestaanden bijstaat.

Het onderzoek naar de dood van Smit is door justitie in Maleisië in 2019 aangeduid als moordzaak. “Nu vier jaar later heeft dit onderzoek van de politie nog steeds geen duidelijkheid gebracht voor de familie”, aldus Diekstra op X.

Komend najaar dient in Maleisië een civiele rechtszaak die de nabestaanden van het model hebben aangespannen tegen de politie. De familie van Smit vindt dat de Maleisische autoriteiten ernstig tekort zijn geschoten in het onderzoek.