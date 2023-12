Drukke nacht voor de brandweer

De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag druk gehad. Door het hele land waren er kleine brandjes die moesten worden geblust.

Volgens Omroep Brabant gingen in Veldhoven vier auto’s in vlammen op, aan de straat Korze. Dat zou door vuurwerk zijn veroorzaakt. De politie kon daar zondagochtend nog niets over zeggen.

In Emmen brak brand uit in een auto nadat er volgens omstanders vuurwerk bij was afgestoken, meldt RTV Drenthe. In Vlaardingen brandden twee auto’s uit, aldus Rijnmond.

De brandweer rukte in Veenendaal uit voor een brandende auto. In het Drentse Roden was brand bij een huis waar de politie onderzoek naar doet.