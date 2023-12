Bij een steekpartij in een asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel is een man gewond geraakt aan zijn nek. Er is een verdachte aangehouden.

Volgens de politie ging er mogelijk een ruzie tussen bewoners van het azc aan het steekincident vooraf. Agenten horen getuigen en doen verder onderzoek naar de toedracht van het incident.

Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis, zijn precieze toestand is nog onduidelijk.