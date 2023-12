Markermeer stroomt over de kade in Volendam

De kade in Volendam (Noord-Holland) is onder water gelopen door de hoge waterstand in het Markermeer in combinatie met harde wind. De gemeente Edam-Volendam heeft op het Slobbeland en het Zuideinde zandzakken en bigbags geplaatst om de overstroming tegen te houden. De brandweer probeert zoveel mogelijk water weg te pompen, aldus de gemeente.

In huizen op het Zuideinde liep zaterdagavond al water in kelders. Zondagochtend werden de bewoners gewaarschuwd door de brandweer dat er water bij hun voordeur zou kunnen komen.

De plaatselijke fractie Lijst KRAS verwijt de gemeente dat er te laat naar inwoners is geluisterd en dat dat al vaker is gebeurd. “Ondanks meerdere waarschuwingen en aanvragen van de bewoners, is het water gisteravond (weer) in de kelders van de huizen op het Zuideinde gelopen”, aldus de fractie. De partij wil dat een stuk dijk bij Volendam dat nog versterkt moet worden komend jaar hoge prioriteit krijgt. Volgens de planning van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is dat dijkvak in 2026 klaar.