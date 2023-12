Rutte hoopt op veilige jaarwisseling voor hulpverleners

In een nieuwjaarsboodschap zegt demissionair premier Mark Rutte te hopen dat de jaarwisseling mooi maar veilig verloopt. Dat is volgens de minister-president “ook belangrijk voor onze hulpdiensten. Voor onze brandweer, onze politie, alle mensen die werken bij de ambulancediensten.” Hij hoopt dat “ook voor hen de jaarwisseling zo goed mogelijk verloopt”.

Rutte blikte in zijn korte videoboodschap op sociale media terug op het afgelopen jaar. Hij noemde onder meer de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. 2023 was ook het jaar waarin zijn eigen kabinet viel, maar dat noemde de demissionair premier niet. Wel zei hij in het afgelopen jaar weer te hebben gemerkt dat Nederlanders er voor elkaar zijn. Hij hoopt dat dit zo blijft in 2024.

Het is, afhankelijk van het verloop van de kabinetsformatie, waarschijnlijk de laatste jaarwisseling dat Rutte premier is. Hij stopte dit jaar als VVD-leider. Wanneer er een nieuw kabinet op het bordes staat, verlaat Rutte de landelijke politiek.