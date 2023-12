Urk roept op geen vuurwerk af te steken tijdens kerkdiensten

De gemeente Urk roept inwoners op geen vuurwerk af te steken tijdens kerkdiensten op oudejaarsavond. Tijdens de diensten ’s avonds worden de namen opgenoemd van mensen die zijn overleden in het afgelopen jaar.

Burgemeester Cees van den Bos van Urk noemt de diensten “bewogen momenten”. “Laten we daarom rekening houden met elkaar en tussen vijf uur ’s middags en zeven uur ’s avonds geen knalvuurwerk afsteken in de buurt van kerken.”

In navolging van de gemeenteraad roept de burgemeester ook op geen vuurwerk af te steken rondom verzorgingstehuizen en in buurten waar oudere Urkers wonen. “Het is belangrijk om hierover ook met elkaar het gesprek te voeren en ook in het gezin.”

Landelijke regels schrijven voor dat vuurwerk zondag mag worden afgestoken vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur in de nieuwjaarsnacht.