Vuurwerk bij Erasmusbrug Rotterdam gaat definitief door

De nationale vuurwerkshow 23-24 bij de Erasmusbrug in Rotterdam gaat definitief door. Dat hebben de autoriteiten zondagavond besloten, zegt een woordvoerder van de stad zondagavond.

Het Nationale Vuurwerk wordt dit jaar muzikaal begeleid door dj Martin Garrix en live uitgezonden op SBS6. Het vuurwerk is te zien vanaf de Boompjeskade. De gemeente Rotterdam verwacht er 60.000 bezoekers die zullen aftellen naar 00.00 uur.

In andere plaatsen zijn de vuurwerkshows geschrapt om de harde wind. Onder meer de vuurwerkshows in Tilburg, Hilversum en Hoek van Holland gaan niet door. In Tilburg worden de shows verplaatst naar maandag.