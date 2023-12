Vuurwerkdode Neeritter: politie spreekt van ‘noodlottig ongeval’

De 36-jarige man die zaterdagavond in het Limburgse dorpje Neeritter om het leven kwam door ontploffend vuurwerk, was het slachtoffer van een noodlottig ongeval. Dat concludeert de politie zondag na onderzoek. Uit piëteit met de nabestaanden wil de politie er zondag geen verdere mededelingen meer over doen.

Door het ontploffende vuurwerk raakte iemand anders gewond en die moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook over de aard van deze verwondingen en de identiteit van de gewonde doet de politie geen mededelingen, in verband met de privacy, aldus een woordvoerster.

De twee staken zaterdagavond rond 20.45 uur in de tuin van een woning aan de Rutjensstraat in Neeritter vuurwerk af toen het mis ging. Een stuk vuurwerk ging af in de nabijheid van de man, die ter plaatse aan zijn verwondingen overleed. De ander raakte gewond, aldus de politie in een verklaring zaterdagavond.

De politie onderzoekt volgens de woordvoerster nog om wat voor vuurwerk het ging.