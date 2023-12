Vuurwerkshow in Amsterdam gaat in principe door

De vuurwerkshow op het Museumplein in Amsterdam gaat vooralsnog door. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de autoriteiten de weerssituatie goed in de gaten blijven houden, “maar de show gaat in principe door”.

Electric Fireworks, organisator van de vuurwerkshow op het Museumplein in Amsterdam, zei eerder zondag al de situatie nauwlettend in de gaten te zullen houden.

Vorig jaar kwamen volgens de gemeente 60.000 mensen naar de lichtshow op het plein in Amsterdam. Dit jaar is de show nog groter. Om 22.30 uur barst het voorprogramma los. Dit is uitgebreid met onder andere live-acts uit de stad.

Aan het begin van de avond was er in Amsterdam een speciale kindershow. Samen met presentator Edson da Gra├ža spoelden de kinderen de tijd alvast vooruit naar middernacht en genoten ze van hun eigen licht- en vuurwerkshow. De gemeente schat dat er rond de 10.000 bezoekers waren. “We kijken terug op een mooie show met veel bezoekers en een goede sfeer”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Het aftelmoment op het Museumplein wordt live uitgezonden op de RTL-zenders. De presentatie is in handen van Jamai Loman.