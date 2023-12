Waterschappen: loop niet op droogvallende zomerkades

Waterschappen in het hele land roepen op om niet op zomerkades en taluds langs rivieren en beken te gaan wandelen, nu die mogelijk even droogvallen omdat de waterstand zakt. Het gaat weer regenen en het waterpeil in de grote rivieren stijgt opnieuw. Lopen of parkeren op doorweekte kades en oevers veroorzaakt schade, waardoor dijken bij een volgend hoogwater zouden kunnen bezwijken, legt waterschap Vechtstromen uit.

Kijken naar de hoge waterstanden is in deze kerstvakantie een zeer populair uitstapje. Kijkers zijn echter alleen op de verharde wegen welkom, aldus waterschap Rivierenland. Parkeren in de doorweekte bermen wordt ook afgeraden. Dat veroorzaakt niet alleen schade, een auto kan ook vast komen te zitten in de klei. Veel gemeenten hebben al waarschuwingsborden langs dijkwegen geplaatst.

Nu het water overal zakt hebben dieren in de uiterwaarden even wat meer ruimte. Ook voor hun rust willen de schappen niet dat bezoekers in de eerder nog overstroomde gebieden gaan lopen. Natuurbeheerders hebben sommige gebieden langs de rivieren afgesloten voor de rust van de dieren.

Veel waterschappen handhaven maatregelen als extra inspecties, sluiten van coupures in dijken en openen van stuwen omdat het in de loop van deze week weer hoogwater gaat worden. Waterschap Limburg heeft de crisisstaf opgeschaald omdat ook het water in de Maas naar verwachting fors gaat stijgen. Door regen zal ook het water in de Roer en de Geul in Zuid-Limburg stijgen, aldus het schap.