65.000 deelnemers verwacht bij jubileumeditie nieuwjaarsduik

Op 160 plekken in Nederland en nog eens 17 overzee beginnen mensen maandag met een duik in het koude water aan het nieuwe jaar. De grootste duik, in Scheveningen, is deze keer voor het eerst sinds het bestaan ervan wel op een iets andere locatie.

Sinds 1960 rennen mensen om klokslag 12.00 uur op het strand voor het Kurhaus in Scheveningen de zee in. Omdat de boulevard daar momenteel is opengebroken, is de locatie deze 25e editie 400 meter zuidelijker, ter hoogte van museum Beelden aan Zee.

De organisatie verwacht bij de verschillende duiken in het land een recordaantal van 65.000 deelnemers. De traditionele nieuwjaarsduik is op het Scheveningse strand. Daar doen zo’n 10.000 mensen aan mee.

Vorig jaar werd de nieuwjaarsduik al op 30 december afgetrapt in Winterswijk. Vanaf die plaats in de Achterhoek brachten estafettelopers een fakkel naar Scheveningen. Op nieuwjaarsdag namen ze vervolgens een duik in zee.