Achttien mensen met oogletsel door vuurwerk naar Oogziekenhuis

Achttien mensen zijn tijdens de jaarwisseling naar het Oogziekenhuis in Rotterdam gebracht omdat ze oogletsel hebben opgelopen door vuurwerk. Onder hen zijn zeker twee kinderen, laat het ziekenhuis maandagochtend weten.

Het ziekenhuis kan nu nog niet zeggen hoe ernstig de verwondingen zijn en of mensen blijvend blind of slechtziend zijn geworden. Een persoon is geopereerd en vijf anderen worden in de loop van de ochtend geopereerd. De helft van de gewonden had niet zelf vuurwerk afgestoken, maar was omstander. Beide gewonde kinderen zijn jonger dan 12 jaar.

Volgens het ziekenhuis was het “wederom een horrornacht”, net als vorig jaar. Toen waren er rond dezelfde tijd zeventien mensen binnengebracht bij het Oogziekenhuis. Tijdens de coronaperiode gold er een landelijk vuurwerkverbod en toen waren er “vrijwel geen” mensen met oogletsel door vuurwerk. Het ziekenhuis pleit al langer voor zo’n verbod.