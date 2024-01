Brandweer blust meerdere woningbranden tijdens nieuwjaarsnacht

Tijdens nieuwjaarsnacht zijn meerdere woningbranden geweest. Zo brak onder meer brand uit bij een hoekwoning in Raalte en in een villa met een rieten dak in Diepenveen in Overijssel. Ook in Den Helder stond een rieten dak in brand van een gebouw op de Burgemeester Ritmeesterweg.

In Middelburg in Zeeland rukte de brandweer uit voor een keukenbrand aan de Braakmanstraat. Aan de Torenvalk in Bunschoten-Spakenburg sloeg een autobrand over naar een woning. In Utrecht was er brand in een bovengrondse papiercontainer, die ook een garage van een woning aan de Wim Sonneveldlaan trof.

Aan de Graslaan in Almelo woedde een brand in een aanbouw achter een woning. In Veenendaal heeft op een balkon van een flat aan het Prins Willem-Alexanderpark brand gewoed. Meerdere woningen werden ontruimd. Ook in Den Bosch woedde een brand op een balkon van een flat aan de Admiraliteitslaan. Daardoor raakte een 2-jarig kind zwaargewond.

De hulpdiensten kregen meer meldingen van balkonbranden. Ook zijn veel auto’s in vlammen opgegaan. In het Groningse Bedum stond een slooppand in brand. Tijdens het blussen werd daar de brandweer en politie bekogeld met vuurwerk.