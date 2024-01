Dode door schietpartij na ruzie bij feest Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den IJssel is maandag een persoon doodgeschoten. Rond 06.20 uur werd er geschoten na een ruzie bij een feest op de Rietbaan, meldt de politie. Er is geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Het slachtoffer overleed op straat. Omdat het schietincident naast een feestje was, waren er veel mensen getuige van, aldus een woordvoerder van de politie. Behalve het overleden slachtoffer raakte er niemand gewond door de schietpartij.

De politie heeft nog niemand aangehouden.

Omstanders vertellen aan RTV Rijnmond dat het slachtoffer in een auto zou zijn beschoten. Het slachtoffer zou daarna nog enkele tientallen meters zijn doorgereden en daarna tot stilstand zijn gekomen. De politie bevestigt dat nog niet.