Freek Jansen (FVD) verlaat Kamer voor Pepijn van Houwelingen

Forum voor Democratie heeft maandag een opmerkelijke ‘stoeltjesdans’ in de Tweede Kamer aangekondigd. Pepijn van Houwelingen, die bij de verkiezingen van november niet werd herkozen, neemt de komende maanden de plaats in van het wel gekozen Kamerlid Freek Jansen. Jansen maakt voor een half jaar ruimte voor Van Houwelingen, zodat Van Houwelingen de parlementaire enquête corona kan helpen voorbereiden.

Na die zes maanden neemt Jansen opnieuw zijn zetel in de Tweede Kamer in, zo heeft de partij maandagavond bekend gemaakt op het YouTubekanaal Forum Inside.

Het is ongebruikelijk om een Kamerlid om andere redenen dan ziekte of zwangerschap te laten vervangen door een partijgenoot die op de kandidatenlijst van de laatste Kamerverkiezingen staat. Het kan wel, meldt de site Parlement.com. “In een partij kan wel onderling de afspraak worden gemaakt dat de ‘opvolger’ na verloop van tijd weer plaatsmaakt voor degene die hij vervangt.”

Van Houwelingen staat op de vierde plek van FVD. De partij van Thierry Baudet haalde op 22 november drie zetels.

Eind 2021 stemde de Tweede Kamer unaniem in met een parlementaire enquête naar de aanpak van coronacrisis. Het onderzoeksvoorstel van een tijdelijke voorbereidingscommissie kon echter niet op draagvlak van de Tweede Kamer rekenen, waarmee het erop leek dat de enquête er niet meer zou komen. Medio december stemde een Kamermeerderheid voor een motie van de PVV, om toch een parlementaire enquête te starten.

In die tijdelijke voorbereidingscommissie zat ook Van Houwelingen. FVD bagatelliseert corona en was fel tegen de vrijheidsbeperkende maatregelen die het kabinet in de ogen van de partij nam, zoals de invoering van de avondklok tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis.