Een jongen is maandagmiddag in Gouda zwaargewond geraakt door een incident met vuurwerk. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het gebeurde buiten op de Gansstraat.

De politie heeft omstanders gesproken en doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Plaatselijke media melden dat er vuurwerk naar de jongen is gegooid, maar een politiewoordvoerder zegt dat alles nog in onderzoek is. Er is niemand opgepakt.