Lot van hoofdprijs oudejaarstrekking verkocht in Woensdrecht

Het lot van de hoofdprijs voor de oudejaarstrekking van de Staatsloterij is verkocht in het Brabantse Woensdrecht. De Staatsloterij meldt dat de hoofdprijs van 30 miljoen euro op een heel staatslot is gevallen, met het lotnummer EF 44384.

Dit jaar zijn ruim 7,2 miljoen Oudejaarsloten verkocht. Daarmee is het volgens de Staatsloterij de meeste succesvolle oudejaarstrekking.

“We kunnen niet wachten om de winnaar te ontvangen en te feliciteren met het winnen van de hoofdprijs van 30 miljoen euro”, zegt Bjorn Rosner van de Staatsloterij. “Wij nodigen de winnaar van harte uit op het kantoor van Nederlandse Loterij om hem/haar te voorzien van advies en begeleiding om zo lang mogelijk zoveel mogelijk plezier te hebben van deze prijs.”

Vorig jaar werd het winnende lot gekocht door een inwoner van Amersfoort.