Man opgepakt na doorrijden na aanrijding fietser Rotterdam

Een 20-jarige fietser uit Barendrecht is in de nacht van zondag op maandag zwaargewond geraakt nadat hij was aangereden door een automobilist in Rotterdam. Die bestuurder reed door, maar is later opgepakt.

De fietser lag zwaargewond op de Kreekhuizenlaan in Rotterdam-IJsselmonde. Hij is gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Onderzoek leidde de politie naar een rijdende auto in Barendrecht. De 35-jarige bestuurder is aangehouden.

Lokale media meldden dat er een straatrace aan de gang was toen de fietser werd aangereden. Een politiewoordvoerster zegt dat dat “één van de scenario’s” is die worden onderzocht. Ze roept getuigen op zich te melden.