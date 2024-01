Man overleden door vuurwerkincident in Haarlem

Door een vuurwerkincident aan het Henk van Turnhoutpad in Haarlem is op oudejaarsavond een jonge man om het leven gekomen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door de NOS. Het incident vond plaats rond 23.30 uur. De man is korte tijd later aan zijn verwondingen overleden.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.

Het gaat om het tweede dodelijke incident door vuurwerk rond deze jaarwisseling. In Neeritter (Limburg) kwam zaterdag een man om het leven toen een stuk vuurwerk tijdens het afsteken ontplofte. Een tweede persoon raakte gewond.