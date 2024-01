ME treedt op tegen groep jongeren in Amsterdam-Oost

De Mobiele Eenheid (ME) is tijdens nieuwjaarsnacht rond 01.30 uur ingezet aan de Insulindeweg in Amsterdam-Oost, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van AT5. Er werd met zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Op beelden van de lokale omroep is te zien dat een grote groep jongeren de politie aanvalt.

De politie kan niet zeggen uit hoeveel jongeren de groep bestond. Ook wil zij niets kwijt over eventuele aanhoudingen. De ME maakte een linie om de groep weg te drijven, daar is volgens de woordvoerder geen geweld bij gebruikt. Even voor 02.00 uur was de rust weer teruggekeerd.

De woordvoerder spreekt van “een drukke nacht” in Amsterdam en de politie zit nog “midden in de operatie”. Voor middernacht kwam de ME ook al in actie in Amsterdam-West, daar werden meerdere mensen aangehouden nadat er met stenen en vuurwerk naar de politie werd gegooid.