Meer dan 120.000 mensen zien vuurwerkshows Rotterdam en Amsterdam

Meer dan 120.000 mensen hebben om middernacht de vuurwerkshows in Amsterdam en Rotterdam aanschouwd om het nieuwe jaar in te luiden. Meer dan 60.000 mensen stonden langs de kades in Rotterdam en eenzelfde aantal was aanwezig op het Museumplein in de hoofdstad, melden de organisatoren.

Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug werd muzikaal begeleid door dj Martin Garrix en live uitgezonden op SBS6. De afgelopen drie jaar ging de vuurwerkshow niet door. Vorig jaar was dat vanwege het slechte weer en ook dit jaar waren de omstandigheden niet ideaal. Meerdere vuurwerkshows zijn om de harde wind ook afgelast.

“We waren dan ook bijzonder opgelucht toen we groen licht kregen”, zegt Mark Rouwenhorst van JMR Event Makers. “En dan is het natuurlijk fantastisch om te zien dat tienduizenden mensen onze shows bezochten om gezamenlijk de jaarwisseling te vieren. Daar doen we het voor.”

De vuurwerkshow op het Museumplein was live te zien op alle RTL-zenders. Daarnaast was in Amsterdam Nieuw-West ook een vuurwerkshow die door 5000 mensen is gezien.

Ook hebben eerder op de avond 7500 kinderen naar het Nationale Kinder Vuurwerk gekeken op de Kop van Zuid in Rotterdam. En zo’n 10.000 kinderen en gezinnen zagen de kindershow in Amsterdam.