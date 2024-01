Nederland luidt 2024 in met vuurwerk

Nu de klok twaalf heeft geslagen, is ook in Nederland het nieuwe jaar begonnen. De komst van 2024 wordt in grote delen van het land gevierd met vuurwerk. Onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag luidden het nieuwe jaar in met een vuurwerkshow.

Het nationale aftelmoment was deze jaarwisseling in het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum. Daar telden cafébezoekers samen met presentator Jeroen Overbeek af naar 2024. Kort daarvoor werd de 25e editie van de Top 2000 afgesloten met Bohemian Rhapsody van Queen, dat de ranglijst van NPO Radio 2 dit jaar voor de twintigste keer aanvoerde.

In zestien gemeenten is het afsteken van vuurwerk deze jaarwisseling verboden, onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Arnhem en Eindhoven. Toch werd in de gemeenten met zo’n verbod donderdag, op de eerste dag dat mensen vuurwerk konden kopen of afhalen, ongeveer evenveel vuurwerk verkocht als op plekken zonder verbod, zei de voorzitter van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland toen. Maar, voegde de voorzitter van de brancheorganisatie direct toe: “Je weet niet of ze het in dezelfde gemeente willen afsteken.”

Behalve gemeenten met een totaal vuurwerkverbod zijn er ook gemeenten die vuurwerkvrije zones hebben aangewezen. Eerder lieten zo’n vijftig gemeenten weten met zulke zones te werken.