De politie in Delft is oudejaarsavond bekogeld met zwaar vuurwerk. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door Regio15. De Mobiele Eenheid werd ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

Het incident vond plaats aan de Griekstraat. In diezelfde straat is volgens de woordvoerder ook een winkel vernield met zwaar vuurwerk. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden.