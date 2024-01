Politie onderzoekt balkonbrand waarbij 2-jarig kind gewond raakte

De politie is nog bezig met een onderzoek naar een balkonbrand in Den Bosch waardoor tijdens nieuwjaarsnacht een 2-jarig kind zwaargewond is geraakt. “Over de exacte toedracht en oorzaak van de brand is op dit moment nog niet veel bekend”, laat de politie maandagmiddag weten.

De brand was op het balkon van een flat aan de Admiraliteitslaan in de wijk De Kruiskamp. De brandweer heeft het vuur geblust en het flatgebouw hoefde niet ontruimd te worden. Er wordt nog onderzocht of vuurwerk een rol heeft gespeeld bij de brand. De politie is op zoek naar mogelijke getuigen.