Politieagent ernstig gewond na mishandeling in Nijmegen

Een politieman is in de nacht van zondag op maandag in Nijmegen ernstig gewond geraakt in zijn gezicht, doordat hij werd mishandeld door een 23-jarige man. De politieman moest naar het ziekenhuis met onder meer een gebroken kaak. De verdachte, een man uit Nijmegen, zit nog vast.

De politieman probeerde een ruzie te sussen tussen twee mensen in de In de Betouwstraat toen de 23-jarige man hem aanviel. Collega-agenten en een beveiliger van een café schoten te hulp. De verdachte werd kort daarop aangehouden in de binnenstad.

Teamchef Jeroen Schwarte stelt dat het incident enorme impact heeft, niet alleen op de politieman en zijn gezin maar op het hele Nijmeegse politieteam. “Het herstel zal waarschijnlijk maanden duren.”

Eerder al sprak de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls van een “slechte nacht” in de stad, door de vele incidenten.