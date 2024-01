Politievakbonden: geweld tegen hulpverleners moet nu stoppen

De politievakbonden willen op korte termijn rond de tafel om na te denken hoe het geweld tegen hulpverleners rond de jaarwisseling gestopt kan worden. “Ook dit jaar waren er weer incidenten, en behoorlijk heftige incidenten. We moeten nu al gaan nadenken hoe hiermee om te gaan en niet wachten tot bijvoorbeeld eind dit jaar”, zegt Ramon Meijerink, bestuurslid van politievakbond ACP.

Het is maandagochtend nog te vroeg om een algeheel beeld van de afgelopen nieuwjaarsnacht te schetsen, zegt Meijerink. “Maar je ziet, ook dit jaar weer, dat politie en brandweer bekogeld is met zwaar vuurwerk. Alsof sommige mensen niet willen begrijpen dat je van hulpverleners af moet blijven.”

In verschillende plaatsen in het land waren incidenten tijdens de jaarwisseling. In Zaandam gooiden jongeren vuurwerk naar de politie, in Alphen aan den Rijn werd de politie bekogeld met zwaar vuurwerk, in Hedel (Gelderland) werd een noodbevel afgekondigd in verband met wanordelijkheden en de ME werd ingezet in Bedum (Groningen) omdat daar vuurwerk werd gegooid naar brandweermensen die aan het werk waren.