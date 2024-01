PostcodeKanjer van 58,9 miljoen valt in Geldermalsen

De PostcodeKanjer van 58,9 miljoen euro is dit jaar gevallen in Geldermalsen. De Postcode Loterij maakte op nieuwjaarsdag bekend dat bewoners met loten aan de Koningsweg de grootste prijswinnaars zijn. Zij verdelen samen de helft van de 58,9 miljoen euro.

Hoeveel iedere deelnemer met postcode 4191 HB wint is afhankelijk van het aantal loten en het aantal gespaarde punten. De andere helft van de PostcodeKanjer gaat naar alle deelnemers die meespelen met de winnende wijkcode 4191, die heel Geldermalsen beslaat. Zaterdag 6 januari wordt tijdens een wijkfeest in de Gelderse plaats duidelijk hoeveel de overige winnaars ontvangen.

Vorig jaar viel de PostcodeKanjer in Heemskerk (Noord-Holland), het jaar daarvoor in het Limburgse Reuver. Eerder op maandag werd bekend dat het lot van de hoofdprijs van 30 miljoen euro van de oudejaarstrekking van de Staatsloterij is verkocht in de Brabantse gemeente Woensdrecht.