Door een balkonbrand bij een flat aan de Admiraliteitslaan in Den Bosch is tijdens nieuwjaarsnacht een 2-jarig kind zwaargewond geraakt. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Er wordt onder meer gekeken of vuurwerk hierbij een rol heeft gespeeld.

Het vuur is door de brandweer geblust. De flat hoefde niet te worden ontruimd.