De politie heeft in het Groningse Leek een 18-jarige man aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij een geweldsincident op straat, waardoor een 52-jarige man uit Leek is overleden. Het onderzoek is nog in volle gang, meldt de politie Groningen.

Het incident was in de nieuwjaarsnacht rond 02.30 uur op de Windsingel in Leek. Kort daarna ging de man naar zijn woning, meldde de politie eerder. Daar is hij overleden.