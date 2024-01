128 mensen in 2023 door geweld omgekomen, minder dan jaar eerder

Het aantal mensen dat door geweld om het leven is gekomen, is vorig jaar gedaald. Er kwamen 128 mensen om door geweld. In 2022 waren dat er nog 142, meldt de politie dinsdag op basis van nieuwe cijfers.

De meeste moorden werden in de provincie Zuid-Holland gepleegd (37), gevolgd door Noord-Holland (28), Gelderland (19) en Noord-Brabant (17). In Friesland, Groningen en Flevoland kwam in elke provincie één persoon om het leven door geweld.

In de top drie van steden waar de meeste doden door geweld vielen, staat Rotterdam met 11 doden bovenaan, gevolgd door Amsterdam (10) en Den Haag (9).

Maart en december waren met elk 17 geweldsdoden de fataalste maanden van 2023. Daarnaast zijn er vorig jaar 26 vrouwen vermoord als gevolg van partnergeweld (femicide).

In vijf gevallen zijn de verdachten tieners, de jongste is 13 jaar oud. Hij wordt samen met een 15-jarige jongen verdacht van de dood van een 42-jarige man op het NDSM-Plein in Amsterdam-Noord, in augustus.

Volgens de politie is het aantal mensen dat door geweld om het leven komt aanzienlijk gedaald de afgelopen twintig jaar. In 2003 kwamen er nog 247 mensen om door geweld. Overigens kan het cijfer van 128 naar beneden worden bijgesteld omdat een aantal zaken nog in onderzoek is, aldus de politie.