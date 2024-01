Dader dubbele moord McDonald’s in Zwolle in hoger beroep

Veysel Ü., de man die twee weken geleden werd veroordeeld voor de moord op twee broers in een volle McDonald’s in Zwolle, gaat in hoger beroep. Dat bevestigt de rechtbank Overijssel na berichtgeving van RTV Oost.

De 34-jarige Ü schoot op 30 maart 2022 de broers Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar dood in de McDonald’s in Zwolle-Noord. De drie hadden in het restaurant een gesprek over een conflict rond de investering van tonnen in Turks vastgoed.

Ü werd veroordeeld tot dertig jaar cel. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.