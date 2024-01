De overleden persoon die maandag in een woning aan de Kickestein in Loenen aan de Vecht (Utrecht) werd gevonden, is een vrouw van 34 jaar oud. De man (55) die zwaargewond in de tuin van de woning lag, is in het ziekenhuis aangehouden. Hij is voorgeleid en zit in volledige beperkingen, meldt de politie.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en kan daar geen verdere mededelingen over doen.