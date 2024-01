Grote brand bij bedrijf in Rutten onder controle

De grote brand die dinsdag woedde bij een groot koel- en vriesbedrijf in Rutten (Flevoland) is onder controle, meldt de Veiligheidsregio Flevoland. Er komt desondanks nog steeds rook vrij en omwonenden wordt dan ook geadviseerd om tot woensdagochtend ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Hierover is opnieuw een NL-Alert verstuurd naar mensen die in de buurt wonen.

De brand begon dinsdagochtend rond 08.00 uur in het koel- en vriesbedrijf aan de Gemaalweg (N712) tussen Rutten en Lemmer (Friesland). Enkele boerderijen die in de rook staan zijn ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een naastgelegen kerk. Er vielen geen gewonden.

Het naastgelegen woonhuis lijkt behouden te blijven, meldde de brandweer eerder dinsdag. Inwoners van Rutten die behoefte hadden om samen te komen en over de brand te praten, konden dinsdagavond terecht in het dorpshuis.