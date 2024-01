Hero, Calvé, LiGA en anderen gewaarschuwd om claims over eiwitten

Op de etiketten van tientallen levensmiddelen staan misleidende claims over extra eiwitten. Onder andere Calvé, Hero, LiGA en Kellogg’s zijn daarop aangesproken door de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ze moeten hun etiketten aanpassen.

Bij zeven producten is volgens de NVWA sprake van ernstige misleiding. Dit is onder meer het geval bij havermoutrepen van het merk Trek. Daarop staat dat ze goed zijn voor de gezondheid, maar dat wordt niet aangetoond. De verpakkingen van twee producten van Innopastry uit Den Bosch claimen dat patiënten met meer spiermassa beter in staat zijn zware chemokuren te doorstaan.

Achttien producten misleiden de consument, vindt de NVWA. Zo onderbouwt Calvé niet dat zijn pindakaasrepen “rijk aan onverzadigde goede vetten” zijn en is de zin “energie om lekker actief bezig te zijn” te vaag voor de NVWA. Op de verpakking van proteïnerepen van B’tween van Hero staat andere voedselinformatie dan op de site. Special K-repen van Kellogg’s bevatten te weinig vezels om te kunnen zeggen dat ze “rijk aan vezels” zijn. Kopers van LiGA-pindarepen kunnen meer voordelen verwachten dan het product kan waarmaken.

De NVWA heeft in totaal 54 levensmiddelen onderzocht, en daarvan waren 25 niet in orde. Voor drie producten is een boete opgelegd. De NVWA meldt niet om welke producten en fabrikanten het gaat. De makers van twintig andere producten kregen een officiële waarschuwing. Twee producten zijn van een “buitenlandse merkhouder”, en daar is de NVWA niet bevoegd.

In de Europese regels staat dat medische claims verboden zijn. Ook moeten verpakkingen aantonen dat teksten over gezondheidseffecten kloppen.