Een 15-jarige jongen is dinsdagavond in Teteringen een deel van zijn hand kwijtgeraakt door vuurwerk dat hij had gevonden en aanstak. Bij het aansteken van de cobra ging het mis, meldt de politie Breda. Een andere jongen raakte hierbij lichtgewond.

Pas op met ‘gevonden’ vuurwerk, waarschuwt de politie nog maar eens. “Gooi oud vuurwerk een paar uur in een emmer water en daarna bij het restafval”.